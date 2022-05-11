居家隔離、自主防疫和居家檢疫3對象明天起適用「快篩陽性視同確診」，中央流行疫情指揮中心今表示，快篩陽性者請先在檢測卡匣或檢測片寫上姓名及檢測日期，和健保卡放在一起拍照，待視訊診療時上傳照片，供醫師評估。

指揮官陳時中說明，民眾如在3天居家隔離、4天自主防疫、7天居家檢疫期間使用家用快篩結果為陽性，可透過遠距診療由醫師協助評估確認；如民眾和醫師雙方對於陽性結果有共識，即透過健保卡上傳陽性結果自動通報，或到法傳系統通報後，由系統自動研判為確診；如果醫師對於民眾快篩陽性結果有疑慮，則須通知所在地衛生局安排PCR採檢，以該結果認定。

居家隔離、自主防疫和居家檢疫3對象，快篩陽性通報流程。(指揮中心提供)

有醫院反應，目前要求院方如開立藥物，需在24小時內上傳患者用藥資訊，3類對象「快篩陽性視為確診」明天上路後，恐怕會忙上加忙。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，為了及時掌握每天用藥數量，希望在24小時之內上傳，但逾時沒有處罰，大家現在第一線都很忙碌，最重要的是把要能夠開出去，讓病人能夠拿到，後面資訊端能夠盡量掌握，用藥數量上可能有一點點落差，是可以接受的情形。