台北市副市長黃珊珊稍早在臉書自曝快篩陽性，準備前往PCR採檢中，近期與她頻繁互動的台北市長柯文哲，得知對方出現陽性反應後，雖然沒有出現相關症狀，但也立刻使用快篩檢測身體狀況，結果為陰性，目前行程一切正常。對此，被視為可能代表國民黨參選年底台北市長、黃珊珊的「對手」─立委蔣萬安，也現身留言「副市長多保重身體，多喝水，補充維他命C，希望會舒服一點」。

台北市政府表示，黃珊珊在今日上午晨會時間，主動通報市長她是快篩陽性，市長也即刻使用快篩，結果為陰。北市府強調，自前2周開始，北市大型會議皆使用線上方式舉行，市長與副市長交談時亦保持社交距離，並全程配戴口罩，以降低接觸與傳染風險，柯文哲目前無相關症狀，行程毋需取消。

黃珊珊表示，她推測，應該是這兩天跑活動被感染的，接下來就回家隔離七天，但仍會維持居家辦公和線上會議。

對於黃珊珊確診消息，不少民眾黨黨政人士都到她臉書留言祝福，立委高虹安表示「祝福珊珊副市長早日康復 多多休息，辛苦了！」、立委邱臣遠「黃副市長保重身體，祝福早日康復、平安健康」、民眾黨台北市議員參選人、「學姊」黃瀞瑩喊「5233，終於可以叫你多休息了」、民眾黨發言人楊寶楨表示「黃副保重！健康平安」。

蔣萬安到黃珊珊臉書留言。(圖/翻攝自 黃珊珊臉書)

國民黨立委蔣萬安也現身留言祝福，「副市長多保重身體，祝早日康復、多喝水，補充維他命C，希望會舒服一點」。

事實上，蔣萬安昨（10日）晚間與台北市議員徐巧芯在臉書直播時也宣布，他妻子石舫亘與僅9個月大的二兒子蔣得宇也確定確診，目前正由自己照顧中。