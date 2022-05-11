台灣本土疫情居高不下，今天(11日)新增個案超過5.7萬人，衛福部長陳時中下午前往台北榮總視察，遭憤怒民眾怒嗆下台，事後陳時中受訪時乾笑兩聲，表示「疫情期間大家心情不太平靜，過去就好」。
今天下午3點多，陳時中主持完疫情指揮中心記者會後，隨即驅車前往台北榮民總醫院視察急診分流，他特別讚賞台北榮總設置採檢站風險分流做法，避免交叉感染，保護各類採檢的人，是很好的學習典範，「無論在理念、工作上、效率上，都幫大家做了很好的一課。」
陳時中指出，特別是設置採檢站分流，很少醫院能夠做到風險分流，這是非常不容易的事情，配合後續做池化檢驗，把成本壓低、速度加快，造福更多人。台北榮總院長陳威明表示，北榮每天大約可檢驗3900件，若加上池化，可以做到1萬件。
對於民眾怒嗆下台，陳時中先是乾笑兩聲，接著回應「疫情期間，大家心情都不是那麼平靜，只要過去了就好」。
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