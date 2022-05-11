臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

今年底桃園市長之戰，引發政壇關注。一份最新民調指出，國民黨台北市議員羅智強支持度24. 3%，雖略輸衛福部部長陳時中4.7個百分點，彼此距離卻已拉近；國民黨立委魯明哲則 「逆轉勝」，以27. 6%支持度勝過陳的26. 3%。台師大政研所教授曲兆祥分析，陳支持度可能還沒有滑到底部，有機會再往下掉。此消息引熱議，有網友痛批，疫情嚴峻綠營還好意思想選舉，脫口罵出5字。

根據聯合行銷研究公司於本月3至6日，針對桃園市長選情所做民調，陳時中與綠營人士相較依然領先、排名第一，支持度依序為陳時中25. 5%、林智堅12. 0%、鄭運鵬11. 6%。但與國民黨立委魯明哲相比，已出現「逆轉」，變成魯明哲27. 6%，陳時中26. 3%。雖然羅智強仍以24. 3%比29. 0%，輸陳時中4.7個百分點，但已以25. 8%贏過鄭運鵬的22. 9%。

曲兆祥10日接受《中天新聞》專訪指出，陳時中民調大幅下滑，可能跟國內最近的疫情突然猛爆成長有關，特別是民眾又開始大排長龍搶快篩劑，引發人民恐慌與憤怒，民意當然會反映在民調上面。曲直言，這份民調顯示出一個跡象，陳的民調開始出現下滑，可能還沒有滑到底部，有機率會繼續往下掉。

此消息引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言疫情這麼嚴重還好意思想選舉「有夠不要臉」、「背棄選民肖想大位的後果與下場很清楚了」、「民眾早就覺醒了」、「台灣人的邏輯真糟糕，做最爛的民調最高」、「我真的受不了這種整天練笑話的指揮官了」。