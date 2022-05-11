新冠肺炎法定傳染病降級？ 陳時中首曝時間點

衛福部部長陳時中9日表示，評估7月下旬將新冠肺炎由「第5類傳染病」降至「第4類傳染病」，不再公布確診數。臉書粉絲專頁「工程師看政治」指出，「3+11」會議紀錄不交出來、疫苗採購合約不給看、高端EUA審查會議不直播且錄影不釋出，如今連確診人數都要隱藏，這是政府迄今犯下的4大罪狀；這3年陳的言行不僅讓人心累，更令人直呼不可思議。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日（10）發文表示，陳時中暗示，7月不再公布確診人數；我們知道有黑數，也知道篩檢能量有上限、確診數字不可能做到精確，但這不代表可以把已知的數字蓋掉。「3+11」的會議紀錄不交出來、疫苗採購合約不給看、高端EUA審查會議不直播且錄影不釋出，現在竟連確診人數都要隱藏。

粉專直言，一場疫情，讓我們見到無數謊言、無數政治神邏輯，再加上民眾的無視，這種縱容政客傷害自己的場景，比反核更加不可思議，儼然「民主新奇蹟」。

不僅如此，粉專更痛批，這3年聽了陳時中無數的空話、謊話、幹話，真的看得心累；但陳有一句話卻是對的，那就是「世界怎麼跟得上台灣」。