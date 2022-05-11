國民黨台北市議員張斯綱。（取自張斯綱臉書）

衛福部部長陳時中9日表示，評估7月下旬將新冠肺炎由「第5類傳染病」降至「第4類傳染病」，不再公布確診數，引發外界「蓋牌選市長」的質疑。國民黨台北市議員張斯綱表示，國外疫情已在收尾階段，台灣卻仍看不到高峰，指揮中心的政策不僅無能，更堪稱「獨步全球」；看看陳的言行態度，除了「世界怎麼跟得上台灣」，更要問「臉皮怎麼厚得過民進黨？」

張斯綱昨日（10）在臉書發文表示，近來台灣確診數屢創新高，面對疫情，許多國家都已經在收尾了，我們卻還在快篩之亂，除了創造新名詞自欺欺人外，絲毫看不出指揮中心對於未來疫情發展有何因應作為。

張斯綱痛批，台灣至今還看不到疫情高峰，每天卻只能看著身為的指揮官陳時中，下午出現講講幹話，然後還要民眾自己想辦法照顧自己；甚至現在就開始打算將新冠肺炎降為第四類傳染病，並不再公布確診數，如此防疫作為真的是「獨步全球」。

對此，張斯綱直言，政府已無能為力、大家自求多福，原來這就是總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌所說的「疫情到最後階段」。「世界怎麼跟得上台灣」這句話說得真好，但他更不禁要問「臉皮怎麼厚得過民進黨？」