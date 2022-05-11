苗栗縣11日新增650例。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

視訊診療流程。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天11日新增新冠肺炎本土確診650人，再創新高確診數，衛生局表示，確診者居家照護可善用視訊診療。

衛生局指出，今天確診者中其中男性314位、女性336位，年齡分布1歲以下到92歲，昨天10日4個社區PCR常設篩檢站共採檢560人，有191人陽性、369人陰性，陽性率達29.4％，請持快篩陽性者或有症狀者多加使用，勿直接到醫院門診或急診室，以保留醫院急診室量能及避免交叉感染風險。

衛生局長張蕊仙局長說，苗栗縣無症狀或輕症確診在居家照護者已逾2千人，居家照護者需要視訊醫療時可先下載全民健保行動快易通「健康存摺」APP，同步健保快易通申請虛擬健保卡，一旦身體有不適，可立即連絡住家附近院所和醫師約定時間進行視訊診療，以解決身體不適，視訊診療後可家人代領藥或藥局送藥。

也提醒民眾居家照護期間，請配合每日早晚各量體溫，自主詳實記錄體溫及持續觀察自身身體狀況，如有發燒、喉嚨痛須緩解感染症狀不適或慢性病用藥需求，請連絡視訊診療院所申請診療服務。

另外，中央5月8日起放寬部分隔離措施，5月7日前有居家隔離事實，卻未收到隔離通知單的民眾請放心，徐耀昌縣長已指示教育處、衛生局等單位加速查核資料，居家隔離民眾的相關權益不會受影響，申請補發通知單日期自即日起至5月31日止，當地衛生所將依實際居家隔離事實認定補發，請先電話聯絡居隔地的衛生所。

因應疫情嚴峻，中央防疫政策常滾動式修正，縣府將配合調整修正各項防疫措施，為便於民眾了解最新防疫資訊，有新公布防疫資訊時，衛生局同步資訊整合製作一頁式宣導圖卡，透過多元管道如官網、FB、LINE及IG等並轉知各地方實體或社群上，請民眾多加利用。

縣長徐耀昌縣長表示，苗縣自今年起陸續訂購10萬9250劑快篩試劑，因中央統一徵收導致已訂貨迄今尚未能交貨8萬劑，目前到貨剩餘9396劑；中央截至10日撥補5萬3250劑，依據實際居家隔離個案量送發民眾使用。

另外，今天新增確診個案中65歲以上39人佔6％，長者染疫是新冠肺炎的高致命群，或是轉成中重症的危險族群，所以65歲以上的疫苗覆蓋率極為重要。目前苗縣65歲以上第一劑施打率80.67％、未接種人數為1萬2872人。

第二劑施打率75.04％、未接種人數為2萬4196人；第三劑施打率61.57％、未接種人數為3萬7195人，其中施打率最低的3個鄉鎮為獅潭鄉、南庄鄉及泰安鄉，至5月底前65歲以上老人家施打新冠疫苗可獲每人500元禮劵，請鄉親踴躍鼓勵家中老人接受疫苗接種。