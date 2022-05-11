針對確診新冠病毒者，台中市府每天打2通電話關懷，原本是貼心之舉，但隨著確診者人數增加，不只基層防疫人力吃不消，10日才解除居家照護的市議員江肇國也大呼擾民，他建議，市府應用「Call in」取代「Call out」，讓真正有問題的人能得到需要的幫助。

江肇國細數，他在居家照護10天內，每天都接到居家照護中心的關懷電話，還有基層醫療院所關懷電話、中醫師視訊問診，若是居護人數不多，提供主動關懷當然是好的，但現在許多真正在居護期間遇到困難的確診者，想找人諮詢，電話卻根本打不進衛生局。

江肇國說，衛生局應該將人力做最有效的運用，避免主動慰問電話占線、使得有需求者電話打不進去，可以用「Call in」取代「Call out」，並透過分流的方式，讓身體出現狀況的確診者可以得到救助，而生活上有問題的確診者則能透過分流得到解答。

衛生局長曾梓展表示，目前台中市申請居護人數已達1萬6000多，符合條件者有1萬3000多，區公所原本每天會打關懷電話，但因確實有民眾反應太吵，且中央也指示對輕症者放寬，已建議調整為關懷簡訊。