不同種類的人防疫應變措施。（圖／指揮中心提供）

本土疫情創新高，單日已破5萬人染疫，染疫或被匡列的風險大增，加上防疫政策也不斷調整，讓不少民眾好奇自己屬於哪類人，也搞不清楚該怎麼應對。對此，中央流行疫情指揮中心公告一張圖表，整理出確診者、入境者、密切接觸者與一般民眾若確到確診者該如何應對，而這4類人均禁止到餐廳內用，也不可去人多的聚會活動。

一、確診者

採取「7+7」方案，輕症或無症狀者居住環境符合條件者，居家照護7天後，不需要採檢就可以解隔離，後7天採取自主管理，不需快篩就能外出，但要避免去人多擁擠的場所，且不可以在餐廳內用。

二、居檢者

從國外入境的人採取「7＋7」方案，入境必須接受採檢，檢疫7天後快篩陰性即可自主管理。自主管理期間不可以參加聚餐或聚會，也不要到餐廳裡面內用，盡可能避免去人多擁擠的地方。

三、密切接觸者

居隔採「3＋4」方案，與確診者同住的親友或同寢室的室友都算是密切接觸者，與確診最後接觸的日子為第0天，隔天起居隔3天，最後一天快篩陰性進入4天自主防疫階段，期間必要時可外出，但應避免參加聚餐或聚會，也不要到餐廳內用，而學生需要在自主防疫期滿後採檢陰性才可以去上學。

調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

四、其他民眾的部分

若是密切接觸者的接觸者、與確診者在同個工作場域工作且沒戴口罩接觸15分鐘以上，則要自我健康監測，等密切接觸者快篩陰性後，即可解除自我健康監測，期間應避免內用與人多聚會。

若是確診者的同班同學或同場域工作者，則是採取自主應變措施，公司與學校可依感染風險程度實施防疫假、停課等。