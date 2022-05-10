本土疫情遍地烽火，民眾蜂擁醫院急診，重症醫學暨胸腔內科醫師黃軒表示，醫院急診的病毒最濃，排隊等篩檢的人潮中，可能暗藏確診者，當社區佈滿病毒時，最安全的地方是自己的家，呼籲大家盡量避免到急診，應將急診資源留給危急的人。

黃軒今（10）日於個人臉書粉專指出，各大醫療院所急診排滿待篩檢的民眾，排隊人龍中有些人可能是確診者，即便大家都不說話地等待，但說好的安全距離呢？若害怕確診，應避免到病毒最濃的急診，因為病毒懸浮微粒很有可能就在周邊。

黃軒表示，當Omicron滿街跑時，最安全的地方就是自己的房間，此時應好好待在家中，別因為個人焦慮跑出門、去急診室，很可能本來沒有確診，但待在人數眾多的急診超過10至15分鐘以上，搞不好「台灣社交距離App」過不了多久，就會發出警示通知了。

黃軒說，因意外手腳受傷、躺在病床上，連出聲的力氣都沒有的人，才是急診的「主顧客」，大量排隊等篩檢的民眾會衝擊醫療量能，造成急診醫護忙得喘不過氣，若狀況持續未改善，最終要被急救的可能是醫護人員，呼籲要做快篩或PCR，但又擔心自己確診的人，乖乖待在家，就是在搶救無數病危生命，「救救急診室吧！不要再來了」。