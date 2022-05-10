本土個案連續多日破萬，但確診高峰還沒到，對此，中研院兼任研究員何美鄉坦言，未來一周北北基桃將進入高確診率時期，但不會所有縣市都同時達到疫情高峰，所以預估不會有單日20萬確診出現。她也強調不是確診越少就越好，超額死亡最低才是贏家。

何美鄉昨在臉書發文表示，台灣不會每個縣市同時達到疫情高峰，所以應該不會有預期的單日20萬人確診，但未來一周北北基桃將進入高確診率的時期，而中南部則還在觀望疫情。此時，中央地方同心協力防疫，比什麼都還要重要。

何美鄉指出，尤其是雙北高人口密度的地區要有所準備，確診人數難免會有暴增的可能性，建立盡早診斷有症狀的高風險族群，並善加分配醫療資源，來提供給高危險族群，所以每個地方政府，自己盤點資源、自己盡力將Omicron的傷亡降到最低，才是上策。

何美鄉坦言， 最終大家只會盤算哪個地方與哪個國家的傷亡最低，也就是最低的超額死亡者就是贏家。她並再重複一次說「不是確診愈少愈好！」

貼文引起網友討論，「劃重點，不是確診數越少就好，而是低死亡率」、「永和人猛一看老師的圖，心漏跳了一拍」、「老師，你說的這些大部分人看不懂，也聽不進去，因為他們還活在去年的五月。至於死亡率，在他們眼裡一個都不能死。」