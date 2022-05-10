診所會主動聯繫關懷個案，進行通訊診療，如需投藥可以透過合作藥局協助送藥或由家人帶領。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情爆炸，彰化縣政府為了守住醫療量能，率先在部立彰化醫院開設金色通道，建立採檢、評估、投藥等一條龍服務，而10日彰化縣長王惠美宣布，在彰化縣醫師公會、彰化縣診所協會的支持下，有100位診所醫師投入居家照護團隊，結合「友善急門診快速通關」，落實減災守住醫療量能。

疫情延燒各大醫院急診室人潮暴增，許多確診民眾收不到自主回報簡訊、居隔單，指揮中心電話還不通，越來越多民眾選擇自救，選擇待在家中吃藥，而確診患者短時間內大幅增加，彰化早就實行居家照護，有專人送健康照護包，包括普拿疼、鼻塞、快篩試劑，甚至還有血氧機。

王惠美表示，目前縣內確診個案經由「彰化縣衛生局疫情調查團隊」評估是否適合為居家照護，而縣內115家的藥局，在醫生看診開立處方籤後，就由藥局藥師前去送藥，或讓確診者家屬來拿藥，讓專責醫院及基層診所共同分工，若關懷期間發現病情惡化不適合居家照護，則由診所轉介給鄰近之專責醫院。

王惠美強調，要感謝所有一線醫療人員辛勞，疫情爆發這2年多來，站在前線保衛人民，也要謝謝彰化縣醫師公會理事長廖慶龍、彰化縣診所協會理事長吳祥富，共同號召縣內82間診所，共109位醫師共同來做居家照護團隊，未來單日服務量可增加至每日千人，來確保醫療量能。

廖慶龍說，疫情走到今天分流、重症輕零、輕症居家照護才是重點，未來診所會主動聯繫關懷個案，進行通訊診療，如需投藥可以透過合作藥局協助送藥或由家人帶領；吳祥富也說，防疫不分你我，協會號召短短２個禮拜就有超過100基層醫師響應，讓他很感動，目前也持續增加中，希望能有更多人參與，讓重中輕症患者都能得到最完善的照護。