台中市居家照護收案人數首度突破萬。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市8日本土個案新增2358例，為因應醫療量能的居家照護申請人數激增，台中市長盧秀燕指出，截至今日上午申請居家照護進行1萬2076人評估，其中1萬0180人收案居家照護占84.3％，這也是居家照數人數首度破萬人，大部分符合評估的輕症與無症狀者能居家照護。

盧秀燕今日在防疫記者會表示，新增本土個案新增2358例，其中668名確診個案為接觸者發病，校園群聚占152例，職場群聚占168例，家庭朋友群聚占348例，其餘持續調查中。

針對目前居家照護情況，盧秀燕說，截至今日上午10時止，申請居家照護已進行1萬2076人評估，其中1萬0180人，占84.3％已收案居家照護，1136人，占9.4％評估中，760人占6.3％未符合收案條件。

比起7日8442人獲申請收案居家照護，8日已增至1萬0180人，確診者居家照護，也分擔醫療量能。目前台中市專責病床數共713床，已使用數為270床、可使用數為443床。

因應中央更新措施，台中原來針對居家隔離、居家照護等發放物資包、關懷包等，接下來會調整成「家戶關懷包」，以中央更新政策為原則，以確診者家戶地址為單位，將相關物資、血氧機、快篩試劑等整合成「家戶關懷包」發送，期盼增加送到確診家戶的速度。