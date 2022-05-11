成大醫院團隊協助確診孕婦平安產下孩子，醫護人員也感動見證新生命到來。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

疫情使得確診孕婦在懷孕、生產路上更為艱辛。成大醫院4月至今收治6名確診孕婦及1名居家隔離中孕婦，目前完成4例剖腹產及1例自然產，4名寶寶PCR採陰，1名寶寶今天剛誕生，PCR檢測中。其中1名懷孕35周確診孕婦，未足月已有產兆，寶寶平安早產、PCR檢測也陰性，讓媽媽放下心上大石。

成大指出，目前還有2位孕婦待產中，醫護欣喜見證疫情下迎來新生的感動，大家看到寶寶平安到來，都不禁紅了眼眶。產房主任蔡佩穎醫師表示，接連多名確診孕婦在團隊努力下，平安生產，也在疫情期間看到更多希望。

成大醫院說，迄已陸續收治7名新冠肺炎確診及居家隔離中孕婦，啟動新冠肺炎確診孕產婦處置流程，跨科別動員6個部門醫護人員與病房團隊，評估最安全、適合的生產方式，成功守護新生兒報到。

其中1名懷孕35周、未足月的確診孕婦，原本安排居家照護，卻在夜間突然發生產兆，經衛生局協助緊急送至成大醫院，醫護團隊迅速整備到位接生早產兒，當新生兒傳出響亮的哭聲時，現場所有醫護人員都感動說不出話。

這名早產兒後續也轉至小兒加護病房隔離室繼續照顧，PCR檢測陰性，媽媽在分娩後3天也順利出院，頻頻感謝醫護團隊讓寶寶平安到來。

產房護理長田于廷表示，從疫情開始就制定相關應變流程，並與兒科團隊多次演練各種不同情境生產方式與突發狀況，成大醫院收治確診孕婦時，除了安排於專責病房中合併各專科共同照護，也設置獨立專用產房和嬰兒室，與一般產房和嬰兒室區隔，守護所有孕產婦健康。