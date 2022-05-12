新冠疫情延燒，各地出現醫療亂象，國民黨12日召開「政府超慢部署、民眾確診無藥、兒童急診無通道」記者會，抨擊政府態度傲慢，聲稱已超前部屬，實情卻是民眾確診無藥，兒童急診無通道。（粘耿豪攝）

本土Omicron疫情大爆發，卻屢傳民眾拿不到輝瑞Paxlovid藥救治。國民黨副秘書長王育敏今批，政府買70萬劑Paxlovid，用藥謹慎到吝嗇，讓民眾輕症變重症。台灣預防醫學會理事長陳宜民則點名，居家照顧責任區體制「制度殺人」。

國民黨呼籲，政府應加速新冠口服藥到貨，提供有需求病患；簡化下放口服治療藥物流程，避免民眾錯過療效最佳時機；放寬使用指引，讓更多有需要民眾能獲得藥物治療；制定兒童確診照顧更細緻指引，提供家長即時諮詢管道。

國民黨更主張，中央流行疫情指揮中心應協調、輔導各縣市醫療院所，成立更多兒童防疫急、門診綠色通道，讓家長能安心陪孩子抗疫。

本土Omicron疫情大爆發，卻屢傳民眾拿不到輝瑞Paxlovid藥救治。國民黨副秘書長王育敏今批，政府買70萬劑Paxlovid，用藥謹慎到吝嗇，讓民眾輕症變重症。台灣預防醫學會理事長陳宜民則點名，居家照顧責任區體制「制度殺人」。（周志豪攝）

王育敏表示，指揮中心指揮官陳時中說已買70萬劑Paxlovid可救治確診民眾，但據統計，5月1日至9日全國確診28萬人，Paxlovid配發數量僅1558人，配發率0.55％，1000個人配發不到6人。

王育敏說，若根據中央流行疫情指揮中心預估，這波疫情全國將有360萬人確診新冠肺炎，那依比率，也只會給出2.1萬份Paxlovid，那買70萬劑Paxlovid要幹什麼？

陳宜民則批評，指揮中心現在搞了1個居家照顧責任區制度，導致有家住關渡的台北市民眾有沒辦法去台北榮總拿藥，而要到所屬責任區淡水馬偕才能領藥，居家照顧責任區制度原應是支援系統，最後反延誤治療。

陳宜民質疑，因為指揮中心設計居家照顧責任區制度，確診病人必須在責任區才能拿到藥，但責任區規劃的資訊公布在哪裡？現在是制度殺人、醫療系統崩壞。

國民黨文傳會副主委陳偉杰也說，台灣防疫缺口罩、疫苗、快篩三缺，現在醫療量能都卡在確診者問題上，包含兒童疫苗、口服藥供給與相關門診措施，都荒腔走板，但中央政策一變再變，民眾無所適從。

中華民國防疫學會理事長王任賢質疑，當前新冠肺炎藥品投藥，須具備65歲以上年長者、有心肺疾病、肥胖、孕婦與吸菸者等任一風險因子條件，還要發病5天內，其中將吸菸者納風險條件之一，是為指揮中心內的人鋪路，因為都是菸鬼。