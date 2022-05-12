國內疫情近期持續升溫，集保結算所總經理朱漢強呼籲，有查詢集保資料需求的民眾，盡量透過網路在線上完成申請及繳費，即可下載查詢結果報表、不須出門奔波，且查詢費用亦較低廉，請民眾善加利用網路查詢方式，以降低出門染疫風險。

集保為使查詢管道更為多元便利，積極優化「投資人集保資料查詢系統」，提供民眾免臨櫃、24小時透過網路申請查詢本人、未成年子女及過世親人的集中保管標的資料。

集保指出，只要持有自然人憑證、21家銀行的晶片金融卡、證券商下單憑證，即可透過電腦連結至「投資人集保資料查詢系統」，查詢以ID歸戶的集中保管標的資料。

同時，民眾也可下載行動自然人憑證APP，至內政部網站完成註冊，並綁定手機或平板，以掃臉、按指紋完成身分辨識後即可申請查詢。

除了本人資料外，集保指出，民眾亦可透過此系統查詢未成年子女資料，登入系統直接連結至國發會MyData平台，申請內政部的親屬關係資料並提供集保，經確認法律關係後即完成申請。

若是繼承人欲查詢過世親人資料，則可先至內政部網站申請電子戶籍謄本或繼承案件戶籍謄本，再上傳至查詢系統作為證明文件，經確認無誤後即完成申請，相當快速與便捷。