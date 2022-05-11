上市櫃股東會陸續召開，每逢4～6月召開旺季，便常傳出徵求人或徵求者違法價購股東會委託書的傳聞或報導。集保結算所對此提醒，在落實股東會防疫之際，若有發現有以金錢或其他利益價購股東會委託書的違法行為，可提供具體事證向集保檢舉。

集保結算所因應疫情及金管會只是，制定因應防疫召開股東會的作業指引，作為公司召開股東會防疫措施參考。隨著國內疫情變化及衛福部調整防疫政策，集保今年滾動調整防疫作業指引內容、取消實聯制，其餘召開股東會的防疫措施仍須遵循辦理。

集保指出，包括股東會場加強人流控管及保持室內1.5公尺社交距離、出席股東應全程佩戴口罩並配合量測體溫等措施，公司召開股東會仍須遵循辦理。同時，提醒民眾自主落實防疫措施，踴躍下載及使用「台灣社交距離App」，共同為防疫盡一分心力。

而每年4月到6月股東會旺季期間，常有委託書徵求人及徵求業者，以公告、廣告、電話、拜訪等方式，主動向股東徵求委託書，代替股東出席股東會並行使表決權及選舉權，尤其股東會有改選董事議案時，時有違法價購委託書傳聞或報導。

集保經理陳子碇表示，投資人若有發現以金錢或其他利益向股東價購股東會委託書的違法行為，可提供具體事證，透過檢舉專線電話02-25473733、或透過電子郵件[email protected]向集保檢舉。案件經查證屬實且經主管機關處分確定後，會依規給予檢舉獎金。

不過，陳子碇也提醒投資人，徵求人付給通路商的勞務費用因並非付給股東，因此並非價購委託書行為。