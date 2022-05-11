宜蘭縣今天新增確診人數為979人，累計全縣已有9216人染疫，宜蘭縣長林姿妙今天（11日）宣布，縣內4家醫院即日起開設「防疫診」，服務快篩或PCR陽性且有就醫需求的民眾，並以兒科患者優先看診。

今天新增的979人中，學生數就有224人，教職員工16人，累計共有1616名學生、132名教職員工確診，宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，學生染疫多半是與家人有關，並非是學校群聚，與停課標準改變似乎沒什麼關聯。

開設「防疫診」有陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、宜蘭仁愛醫院，4家醫院以兒科患者優先看診；羅東博愛醫院與宜蘭仁愛醫院另外增加80歲以上長者也可優先看診。

衛生局表示，4家醫院的防疫診服務時段，分別是陽明交通大學周一至周五下午2時至6時；羅東博愛醫院是周一至周日下午2時至6時；羅東聖母醫院是周一至周五下午2時至5時；宜蘭仁愛醫院是周三、周四、周五的下午2時30分至下午5時30分。