嘉義縣護理師公會理事長朱翠萍指去年底和2020年、2019年比較，嘉義縣執業護理人員淨增加108人。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣18鄉鎮市確診人數統計。（取自衛生局臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布新增320人確診，其中有症狀56人，無症狀144人，因明天就是護理師節，縣府特別致贈面膜和護手霜貼心小禮物給堅守崗位的護理師們，另針對台灣確診數登全球第一，嘉義縣長翁梁章指世界各國已走過台灣正在經歷的疫情高峰，邁向共存，而台灣才剛開始，「這是一個過程」，強調台灣過去是防疫模範生，現在也是。

翁章梁今在防疫快報指出，今增加320人確診，年齡介於5個月至93歲，10歲以下39人，70歲以上27人，累計全縣10歲以下染疫幼童263人，70歲以上116人，目前6至11歲學童計3313人接種疫苗，接種率僅19.05％，衛生局會加速校園疫苗接種，鼓勵民眾快打疫苗，降低醫療負擔。

翁章梁提到台灣確診數居全世界第一，主要是其他國家已走過台灣正要進入的階段，所以確診數下降，反觀台灣才要開始進入高峰，不過還是希望飆升不要出現懸崖式，盡量鋪平，不要造成醫療壓力，重申台灣還是模範生。另針對快篩買不到，翁章梁說明，政府從來沒有禁止進口商進口任何外篩試劑，另縣府近日獲贈的快篩，會要求衛生局好好運用。

明天就是國際護理師節，翁章梁說，疫情嚴峻，醫護人力堅守抗疫未曾退縮，因為有公衛護理人員及校護們犧牲假日，忍著飢餓與汗水，不分日夜打疫苗、開設篩檢站、日復一日疫調，還有醫事機構穿著防護衣，帶著N95口罩，冒著染疫風險，忍受患者病痛情緒，忽略家庭小孩仍堅守崗位的護理師們，大家才可以挺過一關又一關，所以縣府也另特準備面膜和護手霜感謝護理師的辛勞。

防疫快報邀請嘉義縣護理師公會理事長朱翠萍分享防疫期間護理人員的辛勞點滴，朱翠萍說，2年多的疫情沒有讓護理人員膽怯，去年底和2020年、2019年比較，嘉義縣執業護理人員淨增加108人，投入這場戰疫，不過人力還是不夠，仍期待包括退休護理人員都能投入這場戰疫。

確診翁章梁護理師抗疫模範生