1956年1月1日，清華大學在台復校，政府給予的重要任務就是培育原子能研究人才。而原子能研究培育主要分為工具及人才，工具為原子爐，人才培育方面就是在清華大學設立核子工程學系！

時任清華大學校長的梅貽琦先生於1956年兩次赴美，參觀各處實驗室並與美方協定原子爐的安裝，操作人員的訓練事宜，及決定將來採用何種機型的原子爐。1958年3月和美國奇異公司（General Electric Company）簽約，同年冬天開始興建全國唯一也是目前仍使用良好的水池式反應器，並於1961年4月13日達到臨界。

綜觀原子爐之規劃及建立，自1955年開始，至1961年落成，歷時六年，不僅完成了清華建校初期的重要任務，也開啟台灣原子能研究新頁。

我在民國57年（1968年）進入清華大學的核子工程學系，為清華大學在台復校第五屆的大學部畢業生，當年班上45個人，許多都是大專院校聯考第一志願考進來的！

那時候，誰知道核子工程是要做什麼？只知，這個系名很好聽，很先進，而且，清華大學的校園很幽雅、很美，又有全國第一座且唯一一座的原子爐！抱著一個對未來並不了解但卻美好的夢來到了美麗的清華校園！就這樣，一個一個高中生被「騙」了進來！

大一、大二的課程跟普通工學院沒有什麼不同，到了大三開始的「核工原理」才略有不同。當年教這門課的老師僅看過小小的敎學反應器，也沒有看過什麼核能電廠，我們只能學一些看不到摸不著的中子分裂反應、放射性度量、原子物理等等。

到了大四，開始學放射線與物質的作用、原子核物理等才漸漸了解，我們和平常工學院學生讀的是有些不一樣，倒是比較偏向理學院的物理系！

當時在學校讀了應用電子學，因緣際會，同學們往電子業及材料科學業發展的幾乎都成了大老闆。

往原子能學術研究發展的都是國內外大學的敎授，副校長及校長，甚至有被延攬入閣的政務官！

只有我們幾個人（個位數）留在台灣電力公司，為實際的核能電廠打拚，也因此見證了台灣核電的風光與衰退！

民國60年末期至70年代，台灣極力興建核二廠及核三廠。這是國內積極推動的十大建設之一！而且在戒嚴時代，有誰敢反對?記得當年進台電的工程師，都以核能施工單位或核電廠為首要的選擇！

核能在台灣的榮景

核三廠完工後，核能發電幾達全國供電量的一半。而台灣核能發電又曾因容量因數達92.2%，排名全球第四。

回顧當年，從民國71年至民國82年，10年間，核能發電的裝置容量，佔全國裝置容量的30％左右。若以發電量來說明，民國72年，核能發電佔全國的40.8% ，甚至民國74年，全台灣52.4%的發電是來自核能，到民國81年，核能發電仍是台灣主要的電源供應方式，佔當年34.6%。當時，燃氣僅佔2.9%，燃煤佔31.6%。

貴鬆鬆的燃氣當年僅佔3至5％，如今則佔40％以上！明顯證明穩定、價廉的核能對台灣經濟起飛佔有極為重要的角色，它使我們的工業不必受限電之苦並享受廉價的電力。

這可以說是核能發電在台灣的榮景！

跟著國際的腳步走！

核能安全受到國際監督

在台電公司，核能電廠的施工及運轉是電力公司唯一必須受國際（原子能總署、世界核能運轉協會及各大國外顧問公司）監督及評鑑的，核能安全並未打折！

核能發電在台灣的衰退

近年來，核電在台灣逐漸沒落。我們聽到的話語是：「拋棄科技，只有意識型態！」「換了政權，換了腦袋？」「非核家園？用愛發電？」「核能人才流失！」

解嚴後，政治人物及社運團體紛紛尋找活動的舞台，恰好，蘇聯車諾比電廠發生事故及日本人對福島核電廠的處理不當，反核成為社運的主流，昔日科技救國，竟變成科技誤國？

不過，雖然我們在核電廠或施工單位看到了這麼多的反核運動，但當時的政府還挺得住，圍牆外反核，圍牆內仍兢兢業業！事實上，這些反核團體或個人，他們並沒有親自了解核能或是親自進入過核能電廠，只因選舉，他們就要反核，當時的政治人物就想到利用「非核家園」這個政治語言來和選民溝通！

當理想主義及政客們訂出了非核目標時，我們仍然覺得理想與事實，會有一段差距。若一個政治語言，把它變成科技事實，後果將難以承受……

誠如前幾天，有位出名的能源部落客說：「有道是盲人騎瞎馬，領導人對能源知識原來薄弱，配上一個能源知識半斤八兩的政務官，台灣落入深淵只是遲早的事！」硬要把台灣往非核家園的路上走！今年3月3日，一個興達電廠的單一事故，就是因「缺電」導致雲林以南的電廠全跳機，因為北部低頻卸載快，系統才沒崩潰。去年5月13日及17日已經驗證了二次的大停電。然而，執政黨仍硬要將台灣拉往「理想及口號式」的非核家園！

台灣的核能不衰也難

民國61年清華大學畢業至今，恰好50年，見證了領導人視核能為台灣工業發展的龍頭，也體驗了領導人無視於台灣電力走鋼索的窘境？硬是要切斷穩定的核電！

要反對，什麼理由都可以

隨著俄羅斯及烏克蘭戰爭，氣候變遷等問題，許多國家都改變了它們的能源政策。英國宣布要增建8座核電廠，美國要增加60億美元用於核電廠延役，中國政府宣布增建6座核電廠，韓國也宣布核電廠延役，日本更加速核電廠重啓⋯⋯

最近有個政論節目主持人問某位執政黨立委，為什麼反對核電？他說，我們沒有辦法處理核廢料，所以我們必須非核等等！

我必須很負責任的告訴您，美國也沒有核廢料的永久儲存埸，他們的核廢料就放在廠內，用乾式儲存的方式。

我們核電廠興建運轉等所有的法規，完全依照美國，對核廢的態度及處理方式，也就完全照美國的做法，可以嗎？

要反對，什麼都是理由！

這幾天天氣回溫，台灣僅剩2％至5％的備載容量，還是靠各大科技業及鋼鐵公司，用他們自備的輕柴油發電設備及辦公室不得開冷氣來閃過，夜路走多了總有一天碰到鬼。

盼望，我們的政府要讓人民安心！

我們是不是可以有一個，務實點的政府……

7、8月，台灣酷熱，怎麼辧……

最後，我只能說，天佑台灣！

（作者為核四前廠長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※