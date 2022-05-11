民進黨今中常會邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎以「新冠病毒防疫」為題專案報告；身兼民進黨主席蔡英文總統裁示強調溝通，防疫逐步往正常生活邁進，面對許多措施的調整，生活的不便，心理上難免會有不安和焦慮；這個時刻，包括自己在內，要請全體黨公職，把自己也當作防疫團隊的分身、助手，隨時補位、幫忙，一起動起來。

總統強調，國民有不了解、不清楚的地方，也要請大家協助說明、引導，減少國民不便、化解不安，才能讓防疫工作持續落實。

此外，總統也在裁示中，開頭跟結尾，二度肯定疫情指揮中心；總統指出，這次的疫情，從2020年開始到現在，已經過兩年多了，這是一個漫長、充滿無數挑戰和壓力的防疫戰役，台灣能夠穩健的一路走來，指揮中心的防疫團隊、所有投入防疫工作的醫護，和公衛人員的無私付出，是最為關鍵。 她要請大家盡所有的可能，給所有防疫團隊最大的支持。

總統說，從國外疫情的發展經驗來看，世界主要國家都歷經確診人數高峰，後續會趨緩，逐漸回到疫情前的正常生活，而台灣也正處在這最後的關鍵時刻。

她說，今天看到各國的經驗，各國確實是以這樣的模式在度過疫情最關鍵的時刻，不過在這個期間，確實對很多的民眾來講，也面臨到心理的衝擊，跟調適的問題。

她說，尤其是兩年多來採取的清零政策，是一個嚴謹的防疫日常，今天要逐漸走向一個新的階段，同時也讓關鍵的階段能夠順利走完，所以也逐步往正常生活來邁進，面對許多措施的調整，以及生活上的種種不便，在心理上難免會有不安和焦慮。

總統表示，在這個階段，國民心理的調適跟防疫措施的改變和調整，能夠順利地執行，是這個階段的重點，也希望大家共同來做。過去兩年多來，看全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好。所以要請所有黨公職、黨員同志，務必給予防疫團隊最大的支持和鼓勵、打氣，全力協助。