台灣本土疫情炸鍋，藝人現在上工前都需先快篩，吳宗憲的女兒Sandy（吳姍儒）8日傳出快篩陽性，近期工作只能緊急喊卡。雖然目前確診隔離中，仍會透過社群平台和大家分享生活，昨日突然接到母親打電話詢問是否有保防疫險，才發現家裡4個孩子只有她沒保，讓她有點吃味「怎沒想到我」，最後發現有人已經幫她投保，讓她直呼：「感激到不行。」

Sandy日前快篩陽性後，與丈夫一同做了PCR檢測，正在等待結果，等待期間將所有工作先暫停，在家中隔離的她透過社群平台分享生活，昨（10）日突然發文，她提到母親打電話過來，詢問她有沒有保防疫險，Sandy說平常很忙，也不圖那個便，沒想到母親說家裡四個孩子只有她沒保，眼見母親有幫其他兄弟姊妹保了防疫險，讓Sandy委屈說「壞欸，幫另外三個保怎麼沒想到我？」，不過她也看得很開，想說算了，畢竟誰都不想確診，就這樣吧。

不料跟經紀人說完後，經紀人立刻查到Sandy其實是有保險的，但也讓他們都摸不著頭緒，畢竟經紀人也沒有幫忙保，那哪來的保險？後來Sandy登入系統一查才發現，去年七月就有保為期一年的防疫險，回溯時間找行事曆，終於找出原來是拍廣告時，品牌方幫忙保防疫險，讓Sandy激動直呼「怎麼那麼好，我真的感激到不行」，Sandy也立刻宣傳一波代言產品，表示感謝「在這個令人沮喪的時刻給了一個小驚喜。」