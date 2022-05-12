台灣本土疫情急遽升溫，引進移工幾乎陷於停頓，加上人蛇集團猖獗導致外籍移工落跑「洗工」現象暴增，大量依賴外籍漁工的台灣漁業只能望洋興嘆，漁民生計大受影響，只能去貸款或申請紓困度日。

「我們漁會信用部從去年5月開始就婉拒從外縣市來貸款的漁船主了！」東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，不論是政府發放的漁民生活紓困補貼金或是漁民貸款，漁會工作同仁都會全力協助，幫助本地漁民們度過難關，但針對外縣市一些大型船隻、公司行號的借貸，早在去年起便已婉拒。

鄭鈺宸指出，前年疫情開始在台灣爆發，政府推出紓困補貼，漁船每公噸可申請4萬元、1年內無息貸款，以較大宗的CT4漁船（漁船噸數為50噸以上，未滿100噸）為例，最高可申請400萬元，對於漁船修繕、營運週轉都是一大助益，但由於申請人太踴躍、金額太大，導致漁會信用部需向農業金庫借支10億元放款給漁民朋友紓困。

鄭鈺宸表示，漁會信用部過往的逾期放款比率都能維持在1%以下，但近2年為了配合政府相關政策，已有上升趨勢，因此許多人力必須運用在催收帳款上，以免漁民朋友債務累積過高，反而造成更大還款壓力。

台灣鮪延繩釣協會不斷輔導船東們，建立透明可受公評的聘僱管理模式，漁船環境也大幅改善，包括寬敞明亮的休息室、電視機、冷氣等，以及有效控管工作時間的打卡鐘。(圖／台灣鮪延繩釣協會提供)

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰說，國際油價、漁業餌料等雜支大漲，導致現在出海一趟成本相較以往大漲約3成，加上漁工薪資、工作績效獎金、期滿獎金、資歷加給等為了留住好用的人才而給予的福利，都讓經營成本不斷墊高，一旦漁獲量不如預期，馬上面臨經營窘境。

何世杰指出，台灣擁有近1100艘遠洋船隊，過往常遭國際輿論點名，包括漁工超時工作、遭扣留身分證件、管理暴力、不當苛扣薪資及飲食安全衛生等。因此協會不斷輔導船東們，建立透明可受公評的聘僱管理模式，以同理心對待遠渡重洋來台打拚的外籍漁工，從根本上解決問題。

經營漁業35年的老船長阿發說，「有可能下班時間到了，就眼睜睜看著漁汛從眼前溜過嗎？」現在到處都在講人權，台灣政府為了國際名聲，即使非會員國仍需配合相關政策，連海上作業的漁工都要求有上下班時間，為了討生活只好更多聘請人力，但除了漁工逃逸的問題，現在確診比例每天那麼多，一但有船員確診就無法出海，跟三級警戒沒兩樣，搞得大家焦頭爛額。

立法委員蘇震清直言，過去兩年他已經陸續協助解決很多因為疫情而起的問題，例如遠洋漁船船員隨船返港入境後的防疫措施，以及去年三級警戒期間漁船船員疫苗的問題，都隨著指揮中心防疫政策不斷調整，但無論規定怎麼變，漁業署必須要做好與第一線漁民溝通的工作，防疫政策不斷滾動檢討、貼近實情，才不會讓漁民們無所適從。

立法委員蘇震清指出，現行許多法規對於漁民太過苛刻，漁業署相關單位應與時俱進，防疫等政策隨時滾動檢討，才能實質解決漁業困境。(圖／立委蘇震清提供)

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