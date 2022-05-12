黃珊珊自曝確診了 收到PCR陽性通知：感覺很奇妙 07:352022/05/12 中時新聞網 焦捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊12日宣佈PCR結果陽性。（台北市政府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前快篩結果呈現陽性的台北市副市長黃珊珊今（12日）在臉書公開了接到醫院PCR的簡訊，檢測結果為陽性，證實確診。 黃珊珊在臉書秀出簡訊截圖寫道，這是她要求各醫院第一時間發送給PCR陽性的簡訊，告知有關台北市的生活照顧及醫療服務內容，沒有想到，自己也會收到，感覺很奇妙！她也住名將在家安靜等7天隔離。 膽大包天？高嘉瑜神引陶淵明10字詩 高級酸爆蔡政府 陳時中最後希望幻滅？他預言民調驚人變化 網怒吼5字 #PCR #陽性 #簡訊 #黃珊珊 #臉書 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資深女星忍骨頭痛排PCR 4.5小時零抱怨「見醫生1幕」嘆：太辛苦 12:152022/05/11 娛樂 美女主播第六感神準 無症狀卻「快篩陽」印證內心不安 22:592022/05/11 娛樂 黃珊珊快篩陽性 蔣萬安：多喝「這個」會舒服一點 12:522022/05/11 政治 吳心緹出關驚呆驗出陽性 居隔10天紀錄竟成「確診日記」 18:342022/05/11 娛樂 3類人「快篩陽即確診」明上路 視訊診療前先做1事 14:572022/05/11 生活 新北開設大型篩檢站 「快篩陽」看診領藥、PCR一次完成 15:202022/05/11 生活 國中少年疑頭暈失足墜樓亡 PCR結果曝光 11:072022/05/11 社會 台北巿副巿長黃珊珊快篩陽性 自曝有這症狀 09:212022/05/11 政治 明起3類族群快篩陽視同確診 一般民眾仍須到醫院做PCR 18:372022/05/11 生活 2022誰來做老大》台北市長 確診直播談防疫 蔣萬安賺聲量 04:102022/05/11 政治要聞 自費PCR還要4500元！羅智強曝痛苦實例 8字送陳時中 07:552022/05/11 政治 詐團臉書徵全職媽媽兼職騙投資 北市退休婦5700萬全飛了 18:192022/05/11 社會 3歲兒快篩陽性她自責崩潰 孩子一句話安慰 2.2萬網看哭 08:192022/05/11 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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