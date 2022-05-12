日前快篩結果呈現陽性的台北市副市長黃珊珊今（12日）在臉書公開了接到醫院PCR的簡訊，檢測結果為陽性，證實確診。

黃珊珊在臉書秀出簡訊截圖寫道，這是她要求各醫院第一時間發送給PCR陽性的簡訊，告知有關台北市的生活照顧及醫療服務內容，沒有想到，自己也會收到，感覺很奇妙！她也住名將在家安靜等7天隔離。