美女主播簡立喆2007年與知名成衣業小開曾俊洋結婚，育有一女，去(2021)年她自爆罹患乳癌二期，其實婚姻也早已出了問題，她卻在離婚後半年才得知真相，還上節目自爆「前夫讓女兒叫小三『姑姑』」。但簡立喆的病歷史卻又添新的一頁，她今(11日)透露快篩陽性確診。

簡立喆今(11日)在臉書透露「#我的確診日記 Day2」說：「人的第六感有時很神奇！因為每次錄影前都得提供前1天的快篩陰證明，昨(10日)天晚上不曉得為什麼有種小不安，就提前為星期四的錄影進行快篩…一看『兩條線』，立刻印證了內心的不安，但我毫無症狀…」。

但她卻發現自己預約不到PCR：「接下來比病毒更恐怖的就是通報程序和PCR預約，從昨天晚上到今天，#健康益友app 大當機，人工客服得等一個小時以上（回覆內容其實和網路上查到的一模一樣…），PCR也爆滿，看來整個防疫體系已經超過負荷，像我這樣第一時間根本無法通報的人不曉得有多少…」，以親身經歷見證了當前防疫量能的吃緊。

簡立喆說自己的症狀還算輕微：「昨天之前完全無症狀，今天不曉得是不是因為電話講太多（整個行程大亂，也很感謝各單位和大家的體諒！），傍晚開始有點喉嚨乾癢、微灼熱+疲累感，其他一切安好，大家別擔心！」並說：「#學習與病毒共存，#防疫與醫護人員辛苦了，#已打三劑疫苗、我三劑都 #莫德納，#隔離中」。主播吳宇舒留言問候：「保重身體」，女星蔡淑臻也說：「保重」，一眾網友紛紛獻上「早日康復等祝福話語。」