新冠肺炎疫情延燒，演藝圈頻頻出現確診案例，讓藝人們上工前會進行快篩，不僅保護自己也確保他人安全，女星張棋惠日前錄影前，做了血液快篩驚見兩條線，沒想到再做鼻咽快篩又變回陰性，讓她趕緊提醒所有人：「用藥局或政府核准的鼻子快篩才正確」。

張棋惠日前錄影前做了「血液快篩」，結果出現「兩條清楚的線」，立刻通知錄影節目單位及合作廠商，暫時取消所有工作，接著打給老公幫她查哪邊有賣快篩的藥局，隨後進行快篩竟變成一條線，當下為了確保正確，又再一次快篩，結果依舊是一條線，讓她驚慌表示：「眼睜睜看著兩條又變一條？為什麼會這樣啊」，對此，藥局人員則表示不需要去PCR，只要多觀察就可以。

張棋惠以自身經驗呼籲所有人，「血液快篩」是不合法且有風險，會使用是因為去年疫情爆發，一度買不到快篩請人家購買，也提醒所有人要用藥局或政府核准的鼻子快篩才正確，如果有「血液快篩」建議不要再使用，最後也對製作單位及廠商感到抱歉，為了確保所有人安全，得先取消她的錄影場次。

張棋惠強調疫情打亂大家生活，還把自己嚇到，希望有確診的大家都能平安，讓自己抗體變強，對此，網友紛紛留言：「捅的深淺會影響，醫療人員已經有發現這問題」、「每個人都會得至少一次，時間先後而已，omicron大部分是無症狀輕症，早日康復」、「打過疫苗用血液快篩不準喔」。