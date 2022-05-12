台灣昨天新增的8例死亡中，有3人發病就陷入昏迷，送醫治療後才確診，引起各界關注，對此，中央流行疫情指揮中心提醒年長者病情變化快，大家要特別注意；而台大兒童醫院院長黃立民則說，老人本身有一些疾病，染疫後出現症狀，難以辨別是新病還是舊疾，所以建議長輩若有呼吸道症狀，就要直接快篩，以免延誤就醫。

本土個案昨增8人死亡，其中有3人在家中昏迷、意識不清或呼吸困難，發病當天就立刻送醫，病情就已經很嚴重，送醫急就採檢出陽性確診，這種狀況的案例偶爾會有，因此指揮中心也提醒，年長者的病情變化快速，大家應特別注意家中老症狀的變化。

根據《聯合報》報導，台大兒童醫院院長黃立民說，年長者免疫力較差，但本身共病多，最怕原有的慢性病就有呼吸道症狀，使得染疫後出現症狀也被輕忽。因此，他認為最近只有長輩出現呼吸道症狀就都要快篩，避免新病與舊疾分不清楚，延誤就醫。

根據指揮中心統計，截至昨天（11日），今年已經有42萬1703例確診，輕症有42萬0809人，比例為99.79％；中症累計749例，比例為0.18％；重症累計149例，比例為0.03％。死亡目前累計98例，累計解隔離166人。