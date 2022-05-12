陳時中民調暴跌 蘇貞昌：他沒在想選舉的事 16:252022/05/12 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌（右）下午出席行政院文化獎頒獎典禮，會前受訪。（李欣恬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌下午出席行政院文化獎頒獎典禮，會前受訪時，有媒體詢問陳時中近日民調近日有暴跌的狀態，會不會進而影響之後民進黨選舉，對此，蘇貞昌表示，陳時中都在忙防疫，沒有在想選舉的事。 蘇貞昌表示，今天早上行政院會，陳時中全程報告都在談論防疫內容，沒有談選舉，不需要因此和選舉做聯想。 羅智強遭爆「已開始借錢」他怒問一句 網驚：陳時中輸慘了 綠中市議員初選民調 樣本數不足第9選區加開延長賽 #陳時中 #選舉 #蘇貞昌 #民調 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 救命藥物大缺貨 藍批官僚殺人 04:102022/05/12 政治要聞 今上路 3類人快篩陽即確診 需視訊看診認定 04:102022/05/12 生活新聞 桃園市長選戰山水最新民調鄭寶清完勝羅智強、賴香伶 04:102022/05/12 政治要聞 譚德塞籲放棄清零 北京批不負責任 04:102022/05/12 產業財經 紓解快篩劑需求 蘇貞昌要求提早交貨、增加藥局配發量 13:462022/05/12 政治 不是陳時中！「他」桃園市長民調竟贏羅智強 網驚呆喊一句 12:462022/05/12 政治 侯友宜回小英防疫成績「絕對不是那回事」他懂：世界第一 14:562022/05/12 政治 陳時中：視疫情決定啟動時間 04:102022/05/12 生活新聞 人謀不臧 防疫求告無門 04:102022/05/12 時論廣場 累計染疫人數破50萬！陳時中吐一句 網全暴動：真要蓋牌了 08:472022/05/12 政治 福吉美賣太貴 陳：那就不要買 04:102022/05/12 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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