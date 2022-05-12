行政院長蘇貞昌下午出席行政院文化獎頒獎典禮，會前受訪時，有媒體詢問陳時中近日民調近日有暴跌的狀態，會不會進而影響之後民進黨選舉，對此，蘇貞昌表示，陳時中都在忙防疫，沒有在想選舉的事。

蘇貞昌表示，今天早上行政院會，陳時中全程報告都在談論防疫內容，沒有談選舉，不需要因此和選舉做聯想。