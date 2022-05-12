民進黨前立委鄭寶清。（圖／取自鄭寶清臉書）

年底桃園市長選舉，藍綠兩黨皆未決定人選，引發政壇關注。表態參選的國民黨籍的羅智強甚至辭去台北市議員一職，展現「破釜沉舟」的決心。一份最新民調卻指出，民進黨若推派前立委鄭寶清參選，支持度不但勝過民眾黨立委賴香伶，更贏過空戰聲量極高的羅約3個百分點，讓網友驚呼「意想不到」。

民進黨在桃園執政8年有輸不得的壓力，且涉及北北桃整體戰略布局，目前人選未定，但潛在人選紛被點名，包括衛福部部長陳時中、駐美代表蕭美琴、民進黨立委鄭運鵬、及前立委鄭寶清等。

據山水民調公司4月21日至23日，針對桃園市長選舉做的民調顯示，鄭寶清獲30.7％支持，羅智強以27.6％緊追在後，賴香伶僅12.2％，「無法選出任一」為29.6％。至於政黨支持傾向，民進黨支持度30.5％，國民黨21.4％，民眾黨14.3％，「不偏任何政黨」為25.4％。

此消息引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo！新聞》留言，不少人表示意外，也有網友說「猜測這份民調內，鄭寶清比綠營其他人也高出一大截」、「意思是陳時中不會到桃園選市長？」。也有網友說，「羅智強空戰雖強，在地連結卻不深，要多加油了」。