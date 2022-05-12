因應本土疫情升溫，民眾採購快篩試劑需求增加，行政院長蘇貞昌今天於行政院會指示相關部會，原定本月底及下個月才要進口的快篩試劑，盡可能提前交貨，增加每個藥局配發的量能，並請副院長沈榮津督導，持續加速各多元供應管道的進貨。

北北基桃的超商、藥妝店等通路，本周起販售快篩試劑，開賣首日銷售比例是100％，前天銷售率90.99％，昨天銷售率是81.94％，政府會視快篩試劑在8大通路販售情形，未來也會視各地需求，適時鋪貨至其他縣市通路上架販賣。

實名制快篩劑部分，蘇貞昌要求原本月底及下月才要進口的快篩劑，儘可能提前交貨，讓每個藥局所配發的量能夠再增加，後續仍請沈榮津督導，持續加速各多元供應管道的進貨。

為降低醫院採檢負擔，今天起針對居隔、居檢與自主防疫者3類對象，只要快篩陽性，透過遠距視訊、經醫事人員確認，即為確診；另只要經醫師評估，有需要即可開立藥物，不必再等待PCR檢驗結果出爐。除上述對象外，蘇貞昌也請指揮中心、衛福部研議，是否可就長者用藥，再精簡評估程序、縮短投藥時間，以把握高風險族群藥物治療的黃金時間。

另外，為讓高風險族群能優先看診，例如嬰幼兒，請衛福部研議公立醫院針對該等對象，特別開設「綠色通道」的可行性，並做好相關配套。

蘇貞昌強調，政府視疫情變化隨時機動因應，不管是預防用的疫苗、檢驗用的快篩劑、治療用的藥品，或是收治病床、防疫旅館等，都會持續整備充足，請各部會共同分擔，也請國人隨時注意最新的防疫資訊和指引，配合政府防疫措施，只要繼續團結努力，一定能穩健度過疫情的挑戰。