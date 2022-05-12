台灣現今除面臨嚴重的本土疫情，也面臨著防疫政策朝令夕改、醫療量能吃緊與醫療物資缺少的問題，前副總統陳建仁日前接受外媒專訪時也坦言快篩試劑準備不足。對此，前民進黨立委林濁水指出，去年底Omicron病毒開始肆虐全球時，陳建仁曾建議政府與病毒共存，卻沒建議要做好必要的準備，讓他直言「實在很可惜，也很怪」。

前副總統陳建仁日前就疫情問題接受英媒《衛報》訪問表示，自2021年11、12月多國出現Omicron確診潮時，他與其他學者就建議政府要開始轉向與病毒共存，而中央流行疫情指揮中心也決定，待追加劑覆蓋人數達40-45%後就推動政策，只可惜「病毒從不等人」，Omicron於3月就開始亂竄社區；陳建仁也坦言，並未準備足夠的快篩試劑，甚至現在仍不足。

針對該報導中陳建仁稱，在去年11-12月建議政府開放與病毒共存，以及向外媒坦言快篩試劑不夠，對此前綠委林濁水昨（11日）發文質疑「為什麼半年前他（陳建仁）就建議與病毒共存，卻沒建議要做好必要的準備？或者陳時中有沒有準備，他半年多的時間都沒有注意到？現在才向外媒揭露？」，他更直言「實在很可惜，也很怪！」。

針對林濁水的貼文，許多網友紛紛在留言區留下「超前部署就是沒有任何超前」、「可惜？您鞭得太小力了，超前部署的預算到底花在哪？」、「他們跟社會脫節啦，都不知道什麼是預期心理」等犀利意見。