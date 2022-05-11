疫情升溫六月書展辦不辦？李永得這樣說 10:572022/05/11 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隨著疫情升溫，已經連續2年實體延期的台北書展辦不辦？對此，文化部長李永得表示，目前傾向繼續辦，沒有延辦選項，但仍是會以業者意見為主。（李欣恬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫情升溫，已經連續2年實體延期的台北書展辦不辦？對此，文化部長李永得表示，目前傾向繼續辦，沒有延辦選項，但仍是會以業者意見為主。李永得表示，「假如有八成以上業者願意參加，就會續辦，六成以上就會再和業者好好討論。」 立委林奕華表示，除了疫情變化，目前比較擔心的是親子族群，有些小朋友沒有打疫苗。 李永得表示，在指揮中心防疫措施還沒有緊縮之前，目前政策還是鼓勵大家正常生活、正常營運，目前朝正常舉辦為主，但還是會再和業者討論。 數位證明替代診斷書難辨真偽？金管會回應產險業4大疑慮 公視今開審查會 國民黨要李永得別再甩鍋 #李永得 #業者 #疫情升溫 #書展 #辦不辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹物流、保全居隔無法上班 業者遭控違約盼縣府協調 16:582022/05/09 生活 客運紓困加碼 交長下周邀業者座談 04:102022/05/10 生活新聞 台灣之星斷訊怪停電 台電回應：建議業者這個不要省 18:292022/05/10 財經 圖利陽明山國際大旅館 北市公燈處宋馥華被訴 09:482022/05/11 社會 產險業研議防疫險理賠 數位證明不會是審查唯一文件 21:362022/05/10 財經 疫情升溫博客來推專區！這款抗疫商品 業績飆10倍 17:242022/05/10 生活 疫情升溫醫師來不及開診斷證明 保險局要求產險業以「數位健康證明」取代 14:282022/05/08 財經 這國也有防疫保單之亂 4家業者破產！驚天理賠金曝光 11:032022/05/09 財經 人類學家胡台麗辭世 文化部長李永得表達哀悼與追思 21:142022/05/08 生活 餐飲內用慘 母親節狂掉近五成 04:102022/05/10 財經要聞 台東藏2公噸黃金業者開挖受阻 原民會副主委：本應與部落協商 17:212022/05/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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