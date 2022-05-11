隨著疫情升溫，已經連續2年實體延期的台北書展辦不辦？對此，文化部長李永得表示，目前傾向繼續辦，沒有延辦選項，但仍是會以業者意見為主。李永得表示，「假如有八成以上業者願意參加，就會續辦，六成以上就會再和業者好好討論。」

立委林奕華表示，除了疫情變化，目前比較擔心的是親子族群，有些小朋友沒有打疫苗。

李永得表示，在指揮中心防疫措施還沒有緊縮之前，目前政策還是鼓勵大家正常生活、正常營運，目前朝正常舉辦為主，但還是會再和業者討論。