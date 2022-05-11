美國總統拜登10日表示，白宮可能減免部分前總統川普時期，針對中國貨品所加徵的關稅，以尋求令美國通膨降溫。華爾街預期，美國4月通膨水準會是連續兩個月高居8％以上。拜登指出，控制通膨是內政首要任務。

CNBC報導，拜登表示，可能會撤銷部分對中國進口貨品徵收關稅，以協助控制美國通膨。白宮正審視川普執政期間實施的「懲罰措施」。拜登指出，有可能完全取消，正在研究什麼措施會有最大正面效果。

拜登表示，想讓美國人知道，自己非常嚴肅看待通膨問題。拜登又指，疫情擾亂供應鏈與俄烏戰爭，都是通膨升溫的原因。

美國3月消費者物價指數（CPI）升至8.5％的41年高位，拜登政府早已考慮撤銷中國關稅一段時間。但外媒此前披露，美國財政部與貿易代表署意見分歧，前者主張撤銷，但後者不願意放棄對中國的談判籌碼，並質疑此舉對控制通膨是否有效。

報導指出，即使撤銷關稅能否有效控制通膨仍有爭論，不少意見都認為拜登政府已無太多選擇，而撤銷關稅能向外界說明白宮願意採取一切行動控制物價。