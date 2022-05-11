美國總統拜登在當地時間5月10日表示，應對通膨問題是聯邦政府的優先事項。他可能會取消對中國進口商品徵收的部分關稅，以説明控制美國不斷上漲的消費者價格。但拜登強調尚未作出任何決定，「我只能告訴你，我們正在討論它，還沒有做出任何決定。」

拜登介紹民主黨抗擊通貨膨脹的計畫，包括降低雇主和雇員成本，並要求大公司和高收入人群支付公平份額的稅款。拜登表示，解決通膨需要降低供應商成本，因此聯邦政府計畫讓更多卡車司機參與工作，從而減少運送貨物所需的時間，來降低製造商成本。

通膨是民主黨在美國2022年中期選舉面臨的最大挑戰之一。共和黨人利用通膨問題批評拜登對國內問題的處理方式。而拜登政府則將通膨歸咎於供應鏈問題、持續的新冠疫情以及俄烏衝突。

據環球網引述美國CNBC報導，拜登10日在華盛頓向全國發表講話時表示，白宮正在審視前總統川普執政期間實施的懲罰措施，這些措施提高從尿布到服裝和傢俱的所有商品價格。

拜登說「我們正在考慮什麼會產生最積極的影響」，補充是否要取消對華加征的關稅正在討論中。但也強調還沒有做出任何決定。

由於取消川普時期對華加徵關稅會在多大程度上冷卻通膨是經濟學家爭論的一個問題，但許多人表示，對於急於動用一切可用槓桿來降低成本的白宮來說，降低或完全取消對華關稅是為數不多的選擇之一。

拜登也重申，疫情和烏克蘭戰爭的雙重作用和導致美國的物價在以1980年代初以來最快的速度上漲。「我想讓每一個美國人知道，我非常認真地對待通貨膨脹問題」。