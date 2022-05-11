為了快篩試劑排隊的情況這幾天出現在大街小巷，台中市多位議員忍不住為民眾發聲，除抨擊中央配套措施有問題，並要求市府應儘速採購快篩試劑；衛生局長曾梓展表示，繼日前宣布100萬劑採購量後，10日再加碼購買100萬劑，目前廠商允諾約5月中旬會先到貨20萬劑。

市議員黃馨慧表示，民進黨政府徵用快篩試劑給藥局販售，但數量嚴重不足，造成各地民眾大排長龍，卻有自稱民進黨側翼網友貼文酸此情況，指「民眾可以排隊吃拉麵，不能忍受排隊買快篩」，若政府可以提供充足快篩劑，難道有人願意頂著烈日排隊？

市議員陳成添則說，警察、消防及醫護人員近來忙得人仰馬翻，不但工作量增加，且染疫風險高，又因工作繁忙，根本沒辦法去排隊購買快篩試劑，市府應編列預算採購快篩劑，同時補助相關就醫、藥物費用。

曾梓展表示，台中市日前已確定動用災害準備金及追加預算，原本是要購買100劑快篩劑，市長10日又決定加碼100萬劑，總計將採購200萬劑，該廠商雖非供應平台上的廠商，但有經衛福部核准字號，代理商目前口頭允諾將於5月20日前供貨20萬劑，接下來會再陸續供貨。