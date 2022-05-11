日前傳出陸生無法以入台證在台灣購買快篩試劑，後經陸委會協調，現已可採購。但有陸生認為，在台灣社會裡，自己始終是邊緣人，疫情爆發後，遇到像是買不到口罩、無法打疫苗等等困境，所有問題都必須透過媒體反映才能解決，如果想要類似案件不再發生，唯有一項做法就是將陸生納入健保，在台灣的求學生活才能夠獲得保障。

陸委會近日對外說明，數名陸生在台確診。國台辦今(11)日則回應，民進黨當局始終沒有給予陸生公平待遇和相關權益保障，台灣疫情暴發，使這一項問題更加凸顯。因此呼籲民進黨當局，正視並改善大陸學生的權益保障問題，不要再推諉敷衍。

在北市某頂大就讀研究所的J說，陸委會雖解決陸生購買快篩劑的難題，「以官僚怠惰的作風，他們可能就到此為止了，結案了，沒有進一步地推進了。」

J提到，以這次疫情來說，新冠疫情在2019年爆發初期，陸生也有一段時間在台灣買不到口罩，被實名系統排除在外，當時透過媒體施壓，陸委會雖介入處理，也只是把買口罩這件事當作個案來因應，並非思考成因，也就是陸生被排除在台灣健保體系之外的核心問題，因此最近才會又再發生買不到快篩棒的情況。

「只要沒有納保，類似的情況就會重複發生！」J說，陸生真正需要的就是一張健保卡，而不是每次遇到事故，都要被迫反應，透過媒體去發聲，才能被當權者聽見。

J自大學開始就在台北念書，期間也歷經了遭政府阻擾回台就學的世紀案件。經此事件後，他坦言，自己的心態變得比較豁達，「因為我對於台灣官員對陸生的態度有比較低的預期了，一次次被刷新下限，真正明白了求人不如求己，政府做不好的事情，我們陸生要自己操心，當然找媒體幫忙也是管道之一，搞事情，搞大新聞。」

不過，J特別提及一件往事，即民進黨政府在2017提出《全民健康保險法》修正草案，把陸生納入健保。不過，當時的作法是一併把所有境外生保費從新台幣749元提高到1249元，引起教團不滿，常常組隊帶領陸生到立法院還有教育部門口抗議，導致陸生納保一案最後不了了之。

J特別透露，當時他所就讀的老牌私大，曾帶領幾位陸生代表到陸委會開會討論，他則是受邀的陸生之一。

J認為，「不論保費跳漲還是怎麼樣，先入保就好。保費可以之後再談。總之先加入這個體系，不然連遊戲資格都沒有！」

J說，一名陸委會官員當時向他表達善意，表明會將此案推行下去，「結果陸生沒眼力，全是抗議的」，導致所有陸生到今天在台灣沒有健保，醫療與生活通通沒有保障，對此感到無奈又生氣。

至於教育部對於陸生納入健保的意見，則回應基於境外學生權益，與陸生納保有利學生安心就學，將配合陸委會〈兩岸條例〉及衛福部健保法相關修法期程辦理，同時持續推動境外生友善校園及國際化環境。