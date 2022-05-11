抗病毒口服藥物需求量漸增，目前國內採購輝瑞口服藥Paxlovid約72萬劑、默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）5000劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，預計會再加購莫納皮拉韋，雖然療效沒那麼好，但遇到沒辦法使用Paxlovid的情況時就可以使用，互相補其不足，不過並未透露具體採購數量。

我國先前採購的默沙東口服抗病毒藥物莫納皮拉韋共5000人份，大多用於長照機構與洗腎病患，指揮官陳時中說，因此考慮再增加購買默沙東口服藥，雖然療效比較沒有那麼好，但遇到沒辦法用Paxlovid的情況時還是可以用，互相補其不足，不過並未透露具體採購數量。

此外，國內洗腎人口眾多，但受到疫情影響，洗腎中心均要求病患與陪病者每次洗腎都要出示快篩陰性證明，若以病患每周洗腎3次計算，一名病患加上陪病者光是一個月就得快篩24次，以現在快篩實名制提供的數量計算，長期下來將會對病人帶來負擔。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，將與腎臟醫學會討論放寬洗腎中心篩檢規定措施，或提供一劑快篩給病患與陪病者使用，以減輕負擔。

另外有民眾反應，由於自己的日常用藥和輝瑞口服藥有交互作用，健康益友APP上無法看出哪些醫院有默沙東口服藥，導致視訊診療完之後才知道無法取得自己需要的藥。陳時中表示，默沙東口服藥配送的點比較少，但終究以處方箋為主，當然有些醫院可以直接給藥，有些藥則要透過處方箋，再由藥師送藥。