美國政治新聞媒體10日報導，拜登政府拒絕了台灣購買「MH-60R」海鷹反潛直升機的要求，而是敦促台北購買美國認為能更好地威懾和防禦中國的其他設備，如飛彈、火砲等。

據報導，美國陸軍在 3 月的一封信中告訴台灣應該購買台北多年前要求的移動火砲系統的升級版。美國國務院在 3 月的另一封信中告訴台灣，不會回應為獵殺潛艦而設計的昂貴直升機的購買要求。

報導引述美國官員們說，隨著中國入侵的威脅似乎變得更加緊迫，這些舉措是拜登政府推動的一部分。與此同時，華盛頓、台北和北京也在關注烏克蘭與俄羅斯的生存鬥爭的相似之處。

五角大廈亞洲政策高級官員薛瑞福說，他們擔心中國可能有一個緊迫性的時間表，以及台灣並沒有專注於反入侵情景的採購戰略，台灣的這些平台和武器可能沒有為此優化。

台灣已明確表示對 MH-60R 海鷹直升機等武器感興趣。但拜登政府正試圖說服台北，這些昂貴的物品雖然適合和平時期的行動，但在大陸的全面進攻下無法倖免。

美國官員們說，相反，美國政府正在敦促台北向烏克蘭學習，並投資於較小的移動系統，例如無人機群、刺針防空飛彈和標槍反坦克飛彈，這些系統不太容易受到中國先進武器的攻擊。

我國防部部長邱國正方於5日在出席立法院外交及國防委員會時針對台灣採購反潛直升機受阻是因為美國認為「不符合台灣需求」、因而拒絕採購提議一事澄清稱，「原因並非如此，是因為價格太貴了，超出我國能力範圍。」