對於美國國務院上周更新官網更新美台關係現況的文字表述，引起新一波的政經波瀾，全國商總主席賴正鎰今天呼籲國人應該要冷靜思考，千萬不要擴大解讀或刻意揣測，以免台灣變成美國的棋子，暴露在台海戰爭風險之中。他認為兩岸應在九二共識下持續推動和平穩定的經貿觀光文化交流，兩岸情同兄弟，應攜手做好防疫，一起賺世界的錢。

根據媒體報導，美國國務院官網更新內容的動作，刪除了關於1979年聯合公報中「台灣是中國一部分」等敘述，也不再提及「美國不支持台獨」。有媒體分析，從表面來看，感覺是要強化台美關係，但其實是把台灣推向風頭浪尖，離兩岸紅線更近，讓台灣暴露在更高的風險之中，就像俄烏戰爭之前，烏克蘭也有類似狀況，結果烏克蘭變成了主戰場，相信國人都不願台灣變成戰地，讓數十年來辛苦建立繁榮經濟，瞬間化為烏有。

賴正鎰說，他能理解政府希望台美關係能更上一階，爭取更大經貿合作與國際空間，但是卻要用開放美國萊豬進口來換自由貿易協定FTA，甚至必須要向美國買更多武器，最終恐變成兩岸軍備競爭，換來更多大陸軍機繞台，這並非好事，希望國人想清楚，別讓台灣變成美國的棋子。

賴正鎰說，曾經有記者訪問股神巴菲特「為何不投資台灣？」，巴菲特回覆「兩岸關係緊張，甚至存在不穩定因素，有絕對的投資風險」。他認為，「兄弟打架，只會變成兩敗俱傷」，而美國或許只想以提供協防為由，企圖想賣更多軍備武器給台灣，從中獲取商業利益，但若是兩岸真的發生戰爭，屆時美國也不一定會出面保護台灣，俄烏戰爭就是最好的例子。

賴正鎰說，根據財政部官網統計，今年前四個月台灣總出口1623.97億美元，對大陸總出口426.3億美元，占比26.25％，若加上香港的14.3％，總佔比約40.55％。但對美總出口為249.4億美元，占比15.36％。顯見大陸仍是台灣最主要的出口地。

他指出，去年底大陸外匯存底已經突破3.25兆美元，是全球最大外匯存底國家，而台灣外匯存底也有5488億美元，世界排名第五，今年四月更超車印度，上升到第四名。大陸經濟實力已經是大到可以與美國媲美的大國，21世紀已經是華人的世紀，兩岸應該要更緊密合作，共同去賺世界的錢。

賴正鎰還說，現階段國際通膨問題嚴重，新冠疫情也都還在打仗當中，大家應該要加強防疫，穩定國內經濟才是重點。台灣現在防疫最缺的就是快篩試劑，甚至一劑難求，已經緊張到防疫中心鬆口開放兩個月，讓國人都可自國外購買，不需要申報，但恐怕還是緩不濟急。

他認為，當下大陸疫情防控嚴格，快篩試劑資源也相對比較多，先前國台辦釋出善意，說要幫助台灣採購快篩試劑，他認為沒有理由反對，大陸若能代為採購到大量快篩試劑，建議可由企業購買，爭取在最快速度去調度更多快篩試劑的方向進行。