受到晶片短缺及疫情衝擊、俄烏戰爭等供應鏈問題影響，車商缺車，消費者排隊等新車的狀況依舊嚴重，裕隆集團旗下格上租車趁勢推出新車訂閱服務，網羅市場熱銷的8款神車限量上架，讓消費者在疫情期間以固定用車，減少不特定交通接觸，同時免去等待新車缺料的空轉期，開新車不用等。

這8款新車包括國產跨界休旅王NISSAN Kicks、休旅車霸王HONDA CR-V、銷售冠軍TOYOTA Corolla Cross，以及人氣護主神車FORD Kuga，還有市場討論度極高、自帶發電的油電精靈HONDA Fit HEV油電版，以及LUXGEN U6 GT、TOYOTA YARIS、NISSAN iTIIDA等熱銷車款供車主嘗鮮。

格上推出汽車訂閱服務創下續約率達80%的市場第一佳績，品牌車款多元、服務即時、彈性訂閱，加上免稅費保修等費用，以及月租加里程費的彈性計價，讓消費者用車夠自由，且能自主運用資金的靈活用車體驗，受到消費市場青睞。這次的方案以租期最少6個月，每3個月計算1期，還能享有訂愈久愈超值的優惠，iTIIDA 1.6豪華款訂閱1年，每月月租1萬800元，加上限時優惠里程費率打7折，相當划算。

在疫情反覆期間，格上訂閱車服務以防疫替代用車首選，減少不特定接觸的特性，1期3個月的訂閱期切中市場需求，也受到原本考慮購買中古車或等待新車的消費者喜愛。不僅如此，格上在自家重視客戶服務的基礎下，專程為新車訂閱量身打造「訂一台不只開一台」的專屬服務，因應車主有不同場合的用車需求，格上也提供車主臨時用車的車款，在訂閱期間享有專屬管家服務。