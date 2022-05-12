國民黨立法院黨團書記長萬美玲12日召開記者會，踢爆「快篩EUA發大財」手法，其中一家取得快篩試劑EUA的弘朗生技公司疑似透過「曜群生醫」做團購兜售，手法載明透過「期貨接單」做無本生意，先收取現金再交貨。萬美玲更當場開封快篩試劑，質疑一箱箱快篩試劑直接被擺在路邊「日曬雨淋」，完全不符合「醫療器材優良運銷準則」規範，恐影響準確性。（黃世麒攝）

【全程影音】踢爆「快篩EUA發大財」套利手法 國民黨團批：有錢只能自己人賺？

快篩試劑亂象延燒，立法院國民黨團今召開記者會，揭露緊急使用授權（EUA）快篩商發大財手段，獲得衛福部快篩試劑EUA的25家廠商中，質疑弘朗生技公司透過「曜群生醫」做網路團購兜售，甚至以「期貨接單」方式做無本生意，要求衛福部長陳時中說明審核標準，並痛批台灣快篩試劑並非自由市場，是陳時中獨厚特定廠商可以獨佔市場。

黨團副書記長鄭正鈐質疑，衛福部長陳時中昨無情稱快篩價格是自由市場所訂，若覺得價格不合理那就不要買，但台灣的快篩試劑市場從來都不是自由市場，相較德國開放超過200家廠商進口快篩試劑，台灣只有核准25家，唾液快篩更只有1家，衛福部讓特定廠商可以獨佔市場，把關過程有圖利、獨厚之嫌，對於核准進口貿易商的條件、標準是什麼？衛福部至今沒有說明白。

鄭正鈐指出，現在變成誰拿到衛福部的緊急使用授權（EUA），再到市場上去找金主，找金主來進貨後，先預售，收百分百的現金，拿貨是期貨，所以拿到一張EUA就能大發財，幾乎可以「買空賣空」，那到底是誰讓這些特定廠商拿到特權賺大錢、空手套白狼，國民黨團認為陳時中、衛福部、指揮中心都要說清楚，到底廠商申請的標準是什麼。

「取得EUA就是無本的高利潤生意」黨團書記長萬美玲會中揭露，網路群組販售的「銳偵現貨」的廠商，就是國民黨團之前揭露僅有330萬資本額的弘朗生物科技公司所進口，但是市面上幾乎看不到弘朗鋪貨足跡，反而是一家「曜群生醫」在群組上揪團購兜售，其販售模式為：拿到EUA套現、期貨接單，每周五訂下周貨量，下週二發貨。萬美玲質疑，無論是弘朗還是曜群都是在做無本生意，而弘朗甚至可能只是人頭，背後有金主挹注。

立法院國民黨團今召開記者會，揭露緊急使用授權（EUA）快篩商發大財手段。（國民黨團提供）

萬美玲揭露，曜群生醫董事長甚至在個人臉書上刊登「急徵業務人才」資訊，言明要挑戰快篩之亂的訂單，這是趁著疫情正亂賺大錢、轉訊息財，但也要有一點良心，看到照片中快篩試劑擺在路邊堆放亂擺，明顯違反「醫療器材優良運銷準則」規範，且也不符合原廠規範2度到30度與濕度的規定，經日曬雨淋恐怕影響準確性造成防疫破口。

黨團副書記長林思銘表示，林思銘表示，快篩試劑之亂，來自政府準備快篩試劑不足，而快篩試劑EUA到5月7日為止，食藥署只發出25張，相對比較起來，德國核准了超過200家廠商的EUA，請陳時中部長告訴我們，台灣核淮EUA的標準在哪裡？為何只有25家獲得EUA？

林思銘直言，台灣核准廠商進口快篩試劑的標準到底在哪裡？為何不是只要符合歐盟、美國國家標準的都可以進口？食藥署管制竟比德國等嚴格許多，衛福部一手掌控防疫物資、快篩試劑，讓有關係廠商可以快速順利獲得EUA賺取利益，呼籲陳時中不要再擺爛了，不要再「超錢部署」，必須加速開放各國生產的合格快篩試劑產品透過自由貿易進口，以解圖利特定廠商的嫌疑。