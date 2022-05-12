新冠肺炎疫情嚴峻，演藝圈已有不少人染疫，男星唐從聖今（12日）則在臉書曬出快篩呈陽性的影片，他事後向媒體證實，上月28日有流鼻水、沙啞、咳嗽有痰，快篩發現結果呈2條線，做PCR也是陽性確診，唐從聖隔天就燒到38度，所幸吃退燒藥後就好很多，唐從聖的復原速度也很快，他4月28日確診，5月1日晚上測就是陰性，而唐從聖目前的只有呼吸道比較脆弱，其它都正常。

唐從聖稍早在臉書曬出快篩呈陽性的影片，他寫下：「身為一個藝人，如果可以身居『#一線』，誰願意淪為『#二線』呢？無奈這支快篩劑在上個月底，認證我是『#二線的藝人』，害我臉上『#三條線』」，根據《TVBS新聞網》報導，唐從聖上月28日有流鼻水、沙啞、咳嗽有痰，快篩發現結果呈2條線，做PCR也是陽性確診，唐從聖隨即就和同住家人分開，隔離在工作室內的套房。

唐從聖確診後，隔天就發高燒到38度，所幸他吃了退燒藥後就沒有再發燒，唐從聖的復原速度也很快，他4月28日確診，5月1日晚上測就是陰性。唐從聖在隔離期間仍維持健康飲食、透過視訊排練脫口秀，他不只把工作室打掃乾淨，甚至還可以更專注地寫劇本。

孝順的唐從聖不想讓80多歲的母親擔心，等到康復後再一次跟大家說，唐從聖也向外界報平安，表示他目前的身體狀況只有呼吸道比較脆弱，「只覺得氣管比較不舒服，跑步會喘、不太能喝冰的」，其它都正常，唐從聖也感性說：「這一隔離就是十幾天...可以出門運動的感覺真好」，而唐從聖在周日（15日）就完成10天隔離加上7天的自主健康管理，後續工作將會照常進行。