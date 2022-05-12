本土疫情持升溫，一名男網友透露，懷孕的老婆確診後，被送到醫院隔離治療，結果住沒幾天之後，隔壁床住進來一個婦人，總愛大聲播放佛經音樂，讓他們不堪其擾，最後只能祭出電音歌曲來反擊，貼文曝光後引起網友熱烈討論。

一名男網友昨（11日）在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，當老婆確診在醫院裡面隔離，在隔壁病床聽到佛經的瞬間，真的感覺自己快要成佛了。原PO也在留言處補充說，剛住進去的時候都還好，直到4天前隔壁住進來一位婦人，才開始聽到佛經。

貼文引起網友討論，「可以放大悲咒跟他拼」、「聽久了覺得毛毛的」、「可以請護士去協調一下」、「這真的有點傻眼欸，這不能投訴嗎？這樣怎麼睡」、「住院真的最怕遇到這種」、「可以跟護理師問看看有沒有耳塞」。

另有不少網友建議，原PO可以放電音跟對方尬一下，讓對方知道播音樂很擾人這樣，而男網友最後實在受不了，便採取了電音音樂干擾的建議，結果隔壁播放佛經音樂的婦人立刻來問說「是不是吵到你了？再聽5分鐘就結束了。」最後男網友提醒對方要早點睡，才結束被佛經音樂洗腦的惡夢。