港星洪欣是圈內著名的美人代表，即使她已51歲，仍擁有出眾美貌和氣質外型，保養有術的洪欣是著名美魔女，儘管洪欣日前卻被網酸身材發福、顯老態，不過洪欣則無懼被評「老又腫」，她豪曬少女嫩照和現今美照，身為熟女的她更大秀俏麗、凍齡美。

洪欣近期接連遭質疑身材、顏值走樣，她先是被嫌水桶腰、腰間有贅肉又凸肚，就連洪欣在抖音上傳影片，也被網友酸臉腫、身材圓一圈，不過也有不少人力挺洪欣，大讚她沒有倚靠修圖把自己變瘦，還大方展現51歲真實狀態。

不過洪欣則是無懼被評「老又腫」，她日前更豪曬少女嫩照和現今美照，只見年輕的洪欣臉上滿是膠原蛋白，她五官精緻、氣質滿分，雖然洪欣現在已年過半百，保養有術的她依舊有纖細身材和不科學美顏，整體狀態極佳，網友也大讚「超級漂亮」、「永遠的女神」、「不管以前還是現在，欣姐還是美得出眾」，還釣出洪欣開心回：「哈哈，謝謝」。

其實，洪欣一出道就以出眾美貌、氣質外型，火速打開知名度，是外界公認的大美人，而洪欣去年過51歲生日時，她頂著俏麗短髮、開心地手捧著壽桃拍照，洪欣氣色極佳、顏值凍齡，完全看不出是51歲的熟女，舉手投足相當凍齡。