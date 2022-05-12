性學博士許藍方擁有亮眼外型、清晰口條，加上她在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教議題，不只讓許藍方火速打開知名度，她因此被受封是「最美博士」，許藍方近期也成為小S節目《小姐不熙娣》的班底之一，演藝事業蒸蒸日上，也讓許藍方一舉一動備受矚目，就連她曬出穿搭照，還被眼尖網友揪出，她膝蓋有瘀青、腿還有色差，對此，許藍方也大器表示這是無P照，還笑說她日後會努力保養腿。

許藍方昨（11日）在網上曬出穿搭照，身穿連身套裝的她，大方秀出一雙細長美腿，不過，許藍方卻被眼尖網友揪出，她膝蓋有明顯瘀青和傷痕，美腿還有色差，不少人都紛紛留言關心，還釣出許藍方現身回應：「我的腿沒事、膝蓋也很好，沒有出外景跌倒也沒有受傷，我就只是沒修圖。謝謝各位的關心，我很好，往後有多餘的費用我會努力保養腿。」

不過仍有粉絲給予好評：「這逆天長腿是要逼死誰啊」、「長腿+纖腰才是致勝關鍵」，許藍方則謙虛自嘲，本人矮矮的，她還幽默說：「假掰一點的坐姿，人人都可以有長腿，你也可以有」。

其實，許藍方曬無P照已非首次，她日前就曾分享無濾鏡、美顏的自拍照，許藍方雖然氣色紅潤狀態好，但也因肌膚紋理清楚，而遭網評有皺紋，對此，許藍方則霸氣回應：「我不喜歡修圖也不喜歡濾鏡，除了懶之外也覺得沒必要」，她認為，女人在什麼年齡，就應該有那個樣子的呈現，「但不代表可以放任自己爛掉不用維持，在努力保養的情況下，只要能讓心情開心就是最好的保養」，態度相當高EQ。