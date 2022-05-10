俄羅斯總統普丁9日在勝利日閱兵儀式上蓋綠色毛毯，引發外界質疑健康下滑。

69歲的俄羅斯總統普丁昨（9）日出席勝利日閱兵儀式時，大腿蓋了一件綠色毛毯，令外界再度議論他的健康狀況，與去年在攝氏零下20度低溫中浸泡泳池的畫面判若兩人，對此英國前外交官布倫頓（Tony Brenton）坦言：「確實有理由擔心。」

綜合澳洲新聞網站「news.com.au」、英國《太陽報》（The Sun）報導，俄羅斯昨日慶祝「勝利日」（Victory Day），俄羅斯總統普丁也出席紅場閱兵，不過卻被拍到穿著黑色羽絨外套的普丁，大腿上竟蓋了一件綠色厚毛毯。

報導指出，普丁一開始還沒有蓋上厚毛毯，是在發表11分鐘勝利日談話、回到座位後，才被拍到蓋上了厚毛毯。

外媒形容在接下來的閱兵儀式中，普丁狀態看來都還不錯，他還步行了一段時間，似乎有意藉此消除健康不佳的傳聞，當天莫斯科氣溫為攝氏9度。

2021年1月，普丁為了慶祝東正教主顯節（Epiphany），在零下極凍氣溫下赤裸上身浸入冰冷池水。

一直以來克里姆林宮都駁斥普丁健康下滑的傳聞，不過對比普丁2021年1月在攝氏負20度的氣溫下、赤裸上身浸入戶外泳池的畫面，現在普丁在攝氏9度的溫度下穿著羽絨外套、還加蓋一條毛毯，再度引發外界疑慮。

針對普丁在膝蓋上蓋了一條厚毛毯，英國前外交官布倫頓（Tony Brenton）對英國天空新聞網（Sky News）評論「這條厚重毛毯是有趣的細節」，他說普丁已經因為新冠疫情「關」了2年，他說近來包括法國總統馬克宏在內等與普丁對談過的人，回報的消息都缺乏連貫性，所以確實「有理由」要擔心普丁的狀況。