俄烏戰爭逾2個月，俄羅斯昨日（9）在首都莫斯科的紅場舉行勝利日閱兵，引發全球關注。淡江大學日本政經研究所教授兼所長蔡錫勳指出，此舉造成日本兩大恐慌，一是擔心「台灣會是下一個烏克蘭」，一旦台灣有事日本也會連帶有事；二是擔心俄羅斯會藉北方四島領土爭議，威脅到日本的安全。

日本首相岸田文雄昨日在七大工業國集團（G7）領袖線上會議上稱，原則上會採階段性廢止或禁止俄羅斯產原油輸入，至於有關日本在俄羅斯持有薩哈林1號、2號液化天然氣（LNG）等能源開發項目，則將維持權益不變。對此，蔡錫勳今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，這可見日本將對俄羅斯的制裁，切割為軍事安全保障與經濟安全保障兩個問題。

蔡錫勳分析，日本商社已投資大量金額在薩哈林1號、2號液化天然氣，以及日本與俄羅斯合作開發的項目上，若馬上就要退出、出脫持股，這些股份最有可能被陸資低價購得，日本將造成極大損失。日本與俄羅斯自古有領土爭議，日本擔心俄羅斯藉北方四島的領土爭議，直接下來威脅日本的安全，故美日加強聯合軍演與相關飛彈部署。

針對日、俄情勢，蔡錫勳指出，日本一直認為，俄烏戰爭增加了大陸對台動武的可能性，他們認為「台灣會是下一個烏克蘭」，因此日本前首相安倍晉三去年提出「台灣有事，等同於日本、日美同盟有事」，目的就是把烏克蘭有事延伸到日本有事；日本也擔心，俄羅斯會藉北方四島的領土爭議，直接下來威脅日本的安全。