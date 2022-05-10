據三名知情人士告訴路透，德國官員正悄悄準備如何因應俄羅斯突然停止天然氣供應的威脅，其緊急方案可能包括控制關鍵的能源公司。

由德國經濟部帶領的準備工作顯示，對天然氣供應的警覺性已經提升。天然氣是德國經濟的支柱，對鋼鐵、塑膠和汽車的生產至關重要。

俄羅斯天然氣的進口在去年佔到德國總進口的55%，德國政府面臨著解除雙邊商業關係的壓力。批評人士則指稱，這種商業關係資助了俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

德國表示，它希望擺脫對俄羅斯天然氣供應的依賴，但預計在2024年中之前，該國天然氣供應仍主要依賴莫斯科。

目前尚不清楚是否會突然暫停供氣，官員們表示，德國希望避免戰爭局勢升級，讓歐洲去支持天然氣禁運，因為德國已經支持對莫斯科的煤炭和石油制裁。

德國官員現在擔心，俄羅斯可能單方面切斷天然氣供應，並希望德國在切斷的情況下能夠應對。

官員們表示，儘管廣泛的計畫框架已經準備好，而且政府決心提供幫助，但關於如何落實該計畫的細節，目前正在討論之中。

這三名官員表示，政府將支援發放貸款和擔保，以支援能源企業，協助它們應對不斷飆升的價格，並將接管煉油廠等關鍵能源企業。

德國政府在四月批准了一項法律案，允許政府將能源企業的控制作為最後手段。