受疫情衝擊不少青年求職遭遇困境，桃園市政府推動「青年安薪就業讚」計畫，就業服務處統計，2016至2021年有3萬6000人藉此方案穩定就業，就業薪資更從2萬5000元提升至2萬9000元以上，桃園市長鄭文燦9日參訪運用該方案進用員工的東培工業，感謝廠商釋出職缺與求職者共度疫情難關。

鄭文燦說，青年最常遇到就業不安定的挑戰，桃園年輕人多，市府辦理「青年就業三讚計畫」，包含青年安薪就業讚方案、青年技術士證獎勵方案、青年自主學習方案，其中青年安薪就業讚自2016年推動以來，媒合效益逾3萬6000人次，平均每年受益人數約6000人，且經調查參與方案青年的穩定在職率達95％。

他也說，台灣在去年經濟成長率仍達6％以上，顯示台灣在供應鏈重組的挑戰下仍佔有優勢，加上嚴格的社區防疫措施，有效減緩疫情對企業營運所造成的衝擊，為持續協助青年在疫情期間順利求職，桃園除辦理「青年就業三讚計畫」，也積極對接中央各項青年紓困，包含「青年就業獎勵計畫」、「青年尋職津貼計畫」，有中央的3個月尋職津貼再加上桃園提供6個月就業補助，合計最高可領5萬3000元。

東培工業配合政府方案進用125名青年員工全桃園最多，3年留任率近6成，分別於第一線擔任生產、品管、研發以及行政等工作。