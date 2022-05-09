桃園市9日新增6358例，其中65歲以上長者有402人佔6.62％，市長鄭文燦坦言，長者確診人數略有上升，為因應長者、幼兒確診，2個採檢站將於11日開設「長幼優先綠色通道」，提供PCR採檢、醫生看診及領藥，一次到位的三合一服務。

鄭文燦表示，長幼優先綠色通道將在11日開設，中路採檢站為早上時段、龍岡採檢站為下午時段，分別由桃園敏盛醫院、聯新國際醫院負責，提供PCR採檢、醫生看診、拿藥一次到位的三合一服務，主要針對3歲以下的幼兒、75歲以上的長者，這樣確診後就不需預約線上看診拿藥，採檢時就能先做好準備。

鄭文燦提及，桃園市社區採檢站累計採檢32萬3206人，8日採檢5723人，目前除6個社區採檢站、1個快篩陽性綠色通道外，還有14家責任醫院、23家診皆有提供PCR採檢，偏鄉復興區衛生所也有提供PCR採檢，中央新規定自12日起，只要快篩陽性並透過線上醫師診療即能認定確診，呼籲民眾可自行先做快篩。

談及疫苗接種情形，鄭文燦說，雖然桃園市長者疫苗覆蓋率是六都第一，不過為了再提高覆蓋率，將於11日、13日及14日開設26個社區接種站提供莫德納疫苗，後2天還有高端疫苗。另也提醒，60歲以上長者可使用愛心計程車接送，另發放禮券及好米1包，盼能再度衝高疫苗覆蓋率。

鄭文燦另指出，晶碩光學共有1700人，自5月初至今已有212人確診，其公司應落實分艙分流辦公，確診人員須與健康人員分隔，確保職場安全。